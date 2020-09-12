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В Великобритании возобновили испытания Оксфордской вакцины от COVID-19

В Великобритании возобновили испытания Оксфордской вакцины от COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет возобновили клинические испытания вакцины от коронавируса COVID-19, приостановленные 6 сентября из-за возможного побочного эффекта у одного из добровольцев, сообщается на сайте компании.

Пандемия коронавируса

В сообщении отмечается, что решение о возобновлении испытаний было принято после того, как британское Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) подтвердило их безопасность.

9 сентября AstraZeneca сообщила о приостановке клинических испытаний вакцины от коронавируса из-за "потенциально необъяснимой болезни" у одного из участников исследования. При этом отмечалось, что заболевание может быть не связано с введением вакцины.

В компании не уточняют, какие именно побочные эффекты появились у участника исследования, ссылаясь на конфиденциальность медицинской информации. По словам источника газеты The New York Times, у добровольца диагностировали поперечный миелит - воспалительное заболевание костного мозга, которое часто вызывают вирусные инфекции.

Разработанная AstraZeneca и Оксфордским университетом вакцина успешно прошла первые две фазы испытаний. Пауза была сделана во время третьей фазы, в которой участвуют более 30 тысяч добровольцев в США, Великобритании, Бразилии и ЮАР.

В августе AstraZeneca также начала клинические испытания препарата для профилактики и лечения COVID-19. В испытаниях препарата принимают участие около 50 волонтеров в Великобритании в возрасте от 18 до 55 лет.

AstraZeneca - шведско-британская биофармацевтическая компания, занимается разработкой и коммерциализацией лекарств для желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой неврологии, а также онкологических и инфекционных заболеваний. Компания работает в более чем 100 странах, ее производственная база насчитывает 30 заводов в мире.

Великобритания AstraZeneca Оксфордский университет Коронавирус

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