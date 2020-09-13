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ОМОН начал задерживать людей в Минске на пути к поселку "Дрозды"

Очевидцы сообщают о раздающихся выстрелах в воздух

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники силовых структур в Минске препятствуют движению участников несанкционированной акции в Минске к элитному коттеджному поселку "Дрозды", где проживает руководство страны.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, колонне протестующих на проспекте Победителей рядом с торговым центром "Арена Сити" преградили дорогу сотрудники ОМОН. Они окружили первые группы протестующих, укладывают людей на землю, и затем отводят в автозаки. Рядом с торговым центром насчитывается порядка десяти таких автобусов.

Очевидцы также сообщают, что у оцепления рядом с поселком "Дрозды" раздались выстрелы в воздух. Это произошло после того, как одна из многотысячных колонн собралась у оцепления и число протестующих стало быстро возрастать. Информации о характере оружия и пострадавших нет.

Кроме того, происходят задержания людей возле Крупецкого кладбища. По данным наблюдателей, в общей сложности число задержанных превысило 300 человек.

Ранее очевидцы сообщили, что на акцию в Минске вышли более 150 тысяч человек. По официальным данным, задержаны около 250 человек.

В Минск стянуты военные и бронетехника.

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