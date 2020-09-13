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В центре Минска собрались более 150 тысяч протестующих

Таковы данные очевидцев, МВД сообщает не более чем о трех тысячах участников протестов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Больше полутора сотен тысяч человек собрались на несанкционированную акцию оппозиции в центре Минска, сообщают "Интерфаксу" очевидцы.

Участники марша сформировали сразу несколько многотысячных колонн. Одна из них движется по проспекту Независимости в сторону резиденции президента Александра Лукашенко. Еще одна колонна со стороны стелы уже выходит с моста на Кальварийскую улицу. Также в нее вливаются демонстранты, которые идут от ТЦ "Корона".

Протестующие также направляются в сторону элитного коттеджного поселка "Дрозды", где проживает руководство страны. Еще одна группа заполнила весь проспект Машерова до пересечения с улицей Тимирязева.

Волонтеры в разных местах раздают демонстрантам воду и еду. Среди протестующих много людей с детьми, в том числе в колясках.

Волонтеры в разных местах раздают демонстрантам воду и еду. Среди протестующих много людей с детьми, в том числе в колясках.

По сообщениям СМИ, несанкционированные акции протеста проходят в воскресенье и в других городах Белоруссии, в частности, в Бресте и Гомеле.

Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что порядка 250 участников протестной акции задержаны в разных районах Минска в воскресенье. По оценке МВД Белоруссии, общее число протестующих в республике не превышает трех тысяч человек.

Белоруссия Минск

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