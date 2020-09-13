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В МВД Белоруссии сообщили о 250 задержанных на акции в Минске

В МВД Белоруссии сообщили о 250 задержанных на акции в Минске
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Порядка 250 участников протестной акции задержаны в разных районах Минска в воскресенье, сообщает МВД Белоруссии.

"Все они использовали флаги и иную символику, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного", - говорится в сообщении.

По оценке МВД Белоруссии, общее число протестующих в республике не превышает трех тысяч человек. Между тем, по оценке очевидцев, в Минске на проспекте Независимости собрались около 100 тысяч человек.

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