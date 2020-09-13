Протестующие в Минске начали строить баррикады

Фото: AP/TASS

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В центре Минска участники несанкционированной акции протеста начали возводить баррикады, сообщили "Интерфаксу" очевидцы.

Участники оппозиционного марша приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы и сооружают баррикады на проезжей части.

Движения транспорта по улице нет. Проезжая часть заполнена протестующими.

Ранее в СК Белоруссии предупреждали, что "создание препятствий, установка баррикад, постов или использование иных инструментов для блокирования нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены и могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста".

Ранее очевидцы сообщали о стрельбе в воздух о оцепления, которое выставили на пути протестующих к элитному поселку Дрозды - месту проживания белорусского руководства.

Наблюдатели говорят о более чем 150 тысячах протестующих в Минске. По последним официальным данным, задержаны были порядка 250 человек.