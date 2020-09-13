Минская милиция не подтвердила применение светошумовых гранат

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В ГУВД Мингорисполкома не подтвердили информацию о применения светошумовых гранат против протестующих в Минске в воскресенье.

Телеграм-каналы распространили информацию о том, что против протестующих в коттеджном поселке Дрозды применялись светошумовые гранаты. Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила "Интерфаксу", что это не так. Присутствующий на месте событий корреспондент "Интерфакс-Запад" также не видел подобного.

В поселке Дрозды находятся дома белорусского руководства. В белорусской столице в воскресенье проходит несанкционированная акция протеста. Число ее участников, по данным наблюдателей, превысило 150 тысяч человек.

Очевидцы происходящего сообщили "Интерфаксу", что неизвестные с дубинками участвуют в задержаниях сторонников оппозиции в Минске. По их утверждению, группы мужчин в бронежилетах и балаклавах подбегают к людям с национальной белорусской бело-красно-белой символикой (используется оппозицией), отнимают флаги, валят людей на землю, бьют дубинками и проводят в микроавтобусы без номеров.