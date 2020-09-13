Военные и бронетехника снова стянуты в центр Минска

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Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Военные и бронетехника введены в центр Минска, где ожидается несанкционированная оппозиционная акция.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, полицию на Октябрьской площади усилили военные. Они вооружены автоматами Калашникова, одеты в каски и бронежилеты. В руках у некоторых из них красно-зеленые флаги (государственный флаг, используют сторонники Александра Лукашенко).

Возле городской резиденции Лукашенко припаркован БТР. На крыше дворца дежурят несколько человек в черном камуфляже. Площадь государственного флага возле дворца оцеплена. Рядом с резиденцией со стороны выставочного центра разворачивают колючую проволоку.

Между тем число участников акции сторонников оппозиции в Минске превысило две тысячи человек, сообщают наблюдатели.

Как передает корреспондент "Интерфакса", участники акции собираются в спальных районах и затем совместно выдвигаются в центр города. Наиболее многочисленная группа движется со стороны Немиги в направлении дворца спорта. В ней, как отмечают очевидцы, насчитывается порядка двух тысяч человек. Люди стараются не рассредоточиваться по улице, а держаться вместе, дожидаясь отстающих.

Сотрудники силовых структур попытались задержать протестующих в районе Грушевки, однако те сомкнулись в колонну и взялись за руки. Сотрудники правоохранительных органов расселись по микроавтобусам и уехали.

Рядом с гостиницей "Ренессанс" группа протестующих, заметив приближающихся силовиков, ускорила шаг и попыталась перебежать проспект Дзержинского, после чего начались задержания.

Со своей стороны официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич в воскресенье сообщила агентству "Интерфакс", что на проспекте Дзержинского задержаны не менее 10 человек. Его пришлось перекрывать из-за того, что "протестующие неуправляемой толпой выбегали на проезжую часть".

Позднее наблюдатели сообщили, что задержаны в общей сложности до 50 человек.

Ранее сообщалось, что в Минске уже начались задержания людей, которые направляются на несанкционированную акцию протеста.