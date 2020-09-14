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ФРГ получила подтверждение отравления Навального "Новичком" от независимых лабораторий

ФРГ получила подтверждение отравления Навального "Новичком" от независимых лабораторий
Клиника Charite в Берлине, где проходит лечение Алексей Навальный
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Берлин получил подтверждение того, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок", от трех независимых лабораторий, заявило правительство Германии. Помимо лаборатории Бундесвера, к таким же выводам пришли лаборатории в Швеции и Франции.

Навальный попал в больницу

"Федеральное правительство вместе с Францией и Швецией попросило европейских партнеров о независимой экспертизе немецких результатов проб господина Навального. Результаты проверки специальными лабораториями во Франции и Швеции подтверждают немецкие результаты", - сообщил представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, Организация по запрещению химоружия приняла пробы Навального и уже запустила процедуру их проверки в сертифицированных ОЗХО лабораториях.

От имени правительства он повторил призыв к России дать объяснения в связи со случившимся.

11 сентября Spiegel со ссылкой на источники написал, что представители ОЗХО на предшествовавших выходных посетили берлинскую клинику Charite, где лечится Навальный, и получили образцы его крови и мочи для собственных анализов.

9 сентября Минобороны ФРГ сообщило о передаче в ОЗХО результатов обследования Навального и о том, что передавать их России напрямую нет необходимости.

11 сентября вечером постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что техсекретариат организации на тот момент ничего от Германии по делу Навального не получил, и назвал ситуацию "нетерпимой". Он добавил, что в техсекретариате отказались комментировать сообщения СМИ.

Хроника 20 августа – 14 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный Германия ОЗХО Франци Швеция Новичок

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