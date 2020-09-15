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Директор СВР заявил, что Навальный покинул Омск без признаков отравления

В связи с этим у Москвы есть вопросы к германской стороне

Директор СВР заявил, что Навальный покинул Омск без признаков отравления
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Омские врачи подробно обследовали Алексея Навального, из Омска он вылетел без признаков отравления, в связи с этим у России есть вопросы к германской стороне, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Навальный попал в больницу

"Факт состоит в том, что на момент когда Алексей Навальный вылетал с территории России в его организме каких-либо токсичных отправляющих веществ не содержалось. В этой связи у нас, конечно, много вопросов к немецкой стороне", - сказал он журналистам в Москве.

По его словам, омские врачи спасли политику жизнь и "провели самый глубокий комплекс исследований и экспертиз" на "самом современном оборудовании, по самым жестким медицинским протоколам".

"И каких-либо признаков наличия в организме Алексея Навального отравляющих веществ не обнаружено, их там не было", - констатировал директор СВР.

Он также напомнил, что все имевшиеся в России запасы "Новичка" были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентами ОЗХО, и это было зафиксировано в установленном порядке.

"Поэтому говорить о том, что на территории России имеется или производство, или старые запасы боевых отравляющих веществ - это конечно дезинформация", - сказал Нарышкин.

Российская Генпрокуратура дважды запрашивала у Берлина помощи в связи с проверкой случившегося, но не получила ответа, добавил он. Он повторил, что у Генпрокуратуры и, возможно, у СКР "очень много" вопросов к германской стороне.

Омские врачи публично заявляли, что у Навального ни местные, ни московские лаборатории признаков отравления не нашли. Они склоняются к диагнозу - нарушение углеводного обмена. В лаборатории бундесвера установили, что российского политика отравили боевым фосфороорганическим веществом из группы "Новичок", заявили в правительстве ФРГ. Там добавили, что эти выводы подтвердили независимые лаборатории во Франции и Швеции и сейчас это проверяет Организация по запрещению химоружия.

В Берлине призывают Россию провести независимое и прозрачное расследование случившегося. В Москве говорят, что юридических оснований для возбуждения уголовного дела нет - в Омске анализы не выявили у Навального яд. Доследственная проверка продолжается, российская сторона запрашивала правовую помощь у ФРГ, затем лечащим врачам Навального был направлен дополнительный запрос.

МИД требует, чтобы германская сторона предоставила Москве пробы Навального, а также документально подтвержденные данные о его анализах и состоянии. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что юридически невозможно возбудить в России уголовное дело по наработкам иностранной лаборатории, тем более, военной.

Генпрокуратура Берлина 11 сентября подтвердила получение запроса о правовой помощи от Москвы, но выразила согласие давать данные о здоровье Навального только с его разрешения.

Хроника 20 августа – 15 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Сергей Нарышкин СВР Германия Омск Алексей Навальный

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