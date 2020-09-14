Архиепископа Кондрусевича лишили белорусского паспорта

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Главе Римско-католической церкви в Белоруссии, архиепископу Тадеушу Кондрусевичу было отказано во въезде в страну из Польши из-за недействительного паспорта, говорится в сообщении на официальном сайте РКЦ в республике со ссылкой на полученный ответ из Госпогранкомитета.

"В письме за подписью председателя Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолия Лаппо указана следующая причина действий пограничников, воспрепятствовавших митрополиту Минско-Могилёвскому въехать в Беларусь: "Сообщаем, что вы были не пропущены через государственную границу в связи с принятым органами внутренних дел решением о признании принадлежащего вам паспорта гражданина Республики Беларусь (указан номер) недействительным", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 31 августа главе Римско-католической церкви в Белоруссии, архиепископу Тадеушу Кондрусевичу было отказано во въезде в республику из Польши без объяснения причин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Кондрусевич не был пропущен в страну, поскольку "получил задание на польской стороне".

Позже Конференция католических епископов заявила, что запрет на въезд в республику архиепископу Кондрусевичу, который является гражданином Белоруссии, противоречит действующему законодательству. По мнению епископов, "эти и подобные действия отдельных органов власти не способствуют выстраиванию конструктивных отношений между государством и Католической церковью в нашей стране, не служат снятию напряженности и преодолению глубокого разделения в обществе".