Ватикан настоял на возвращении архиепископа Кондрусевича в Белоруссию

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Ватикан настаивает на возвращении в Белоруссию митрополита Минско-Могилевского, председателя Конференции католических епископов в Белоруссии Тадеуша Кондрусевича.

"В любом случае мы настаиваем, чтобы епископ вернулся в свою диоцезию и продолжал руководить своей паствой", - сказал государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин, слова которого приводит сайт Римско-католической церкви в Белоруссии во вторник.

В РКЦ проинформировали, что "апостольская столица подключилась к делу Кондрусевича, которому было отказано во въезде в Беларусь из-за недействительного паспорта". В сообщении говорится, что Паролин подтвердил это в беседе с журналистами.

"Как сообщает Католическое информационное агентство, кардинал добавил, что этому послужил визит в Минск секретаря по отношениям с государствами Государственного секретариата Святого Престола, архиепископа Пола Ричарда Галлахера", - говорится в сообщении РКЦ. При этом здесь утверждают, что "кардинал ещё не знаком с итогами этого визита".

Галлахер посетил с рабочим визитом Белоруссию 11-14 сентября. Министр иностранных дел Владимир Макей на встрече с представителем Ватикана подтвердил приглашение Папе Римскому Франциску посетить страну.

Ранее, 31 августа, Кондрусевичу было отказано во въезде в Белоруссию из Польши без объяснения причин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Кондрусевич не был пропущен в страну, поскольку "получил задание на польской стороне".

Позже Конференция католических епископов заявила, что запрет на въезд в республику Кондрусевичу, который является гражданином Белоруссии, противоречит действующему законодательству.

По мнению епископов, "эти и подобные действия отдельных органов власти не способствуют выстраиванию конструктивных отношений между государством и Католической церковью в нашей стране, не служат снятию напряженности и преодолению глубокого разделения в обществе".

Из ответа, полученного Кондрусевичем от Государственного пограничного комитета, следует, что тот не был пропущен через государственную границу в связи с принятым органами внутренних дел решением о признании принадлежащего ему паспорта гражданина Белоруссии недействительным.

Руководитель департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун во вторник сообщил, что паспорт Кондрусевича был признан недействительным из-за проверки его принадлежности к белорусскому гражданству, однако самого гражданства он лишен не был.

"Он не лишен гражданства, так как по этому вопросу требуется вынесение заключения. Министерство внутренних дел просто в настоящее время проводит проверку его принадлежности к гражданству Республики Беларусь и представленных им документов при прохождении процедуры натурализации", - сказал Бегун.