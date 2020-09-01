Лукашенко объяснил отказ во въезде архиепископу Кондрусевичу

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Лидеру белорусских католиков, митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу запретили въезд в Белоруссию, поскольку он в Польшу выезжал "на консультации" и получил там некое задание, заявил президент Александр Лукашенко. Также прелата проверяют на наличие иностранного гражданства.

По словам Лукашенко, Кондрусевич, "получив определенные задачи, возвращался Беларусь, и попал в этот список невъездных, который общий у Беларуси и России". Он отметил, что архиепископ был не единственным задержанным, просто он оказался наиболее известным из них, передает "БелТА".

"Я не скажу, что у меня полная информация, она постоянно меняется. Мы сейчас внимательнейшим образом отслеживаем всех въезжающих-выезжающих", - предупредил президент.

Появившуюся информацию о том, что у гражданина Белоруссии Кондрусевича может быть другое гражданство, в Минске проверяют, продолжил он.

"Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам не важно, кто он - главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность", - сказал Лукашенко.

Он обратил внимание, что не велел закрыть костелы, "даже если они вели антилукашенковскую, антигосударственную пропаганду".

Жалобы католиков на то, что в Красном костеле в Минске омоновцы заблокировали протестующих, он назвал фейком. Кондрусевич ранее отмечал, что силовики, закрыв костел, нарушили право граждан на свободу вероисповедания, и потребовал их наказать. По словам Лукашенко, представители ОМОНа сообщили, что тогда защищали от толпы митингующих тех, кто молился в храме.

Президент заверил, что не допустит "никакого наката государства" ни на одну из религий, костелы "работали и будут работать", и власти Белоруссии гордятся межконфессиональным миром в стране.

О том, что Кондрусевича не пустили на родину, стало известно 31 августа. Католическая церковь в Белоруссии отметила, что причин для недопуска гражданина Белоруссии на родину пограничники не назвали. В Польшу митрополит выезжал для богослужений.

Ранее Кондрусевич в интервью польскому католическому телеканалу TV Trwam, в котором тот заявил, что президентские выборы в стране прошли с нарушениями. "Есть основания считать, что выборы проходили нечестно", - сказал Кондрусевич, добавив, что белорусский народ "дорос до того, чтобы отстаивать свои права, и это уже другое поколение, чем 26 лет назад". Также он осуждал насилие в отношении протестующих и сетовал о расколе в обществе.

Кондрусевич был назначен митрополитом Минско-Могилевским в 2007 году. В июне 2015 года он был избран председателем конференции католических епископов Белоруссии.