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Оппозиция Белоруссии призвала РФ не поддерживать белорусских силовиков

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Поддержка российскими официальными лицами действий силовиков в Белоруссии негативно скажется на двусторонних отношениях, заявляют в Координационном совете (КС) белорусской оппозиции.

"Поддержка официальными лицами действий силовых органов Беларуси, политики репрессий вместо диалога, безусловно, оставит серьезный негативный отпечаток на двусторонних отношениях", - говорится в распространенном обращении КС к российской общественности и официальным лицам.

В тоже время, подчеркивают в оппозиции, поддержка "диалога внутри страны между разными политическими силами будет содействовать скорейшей нормализации обстановки в Белоруссии и развитию отношений с Россией".

В обращении говорится, что разрешение внутреннего кризиса в Белоруссии могло бы быть инициировано в рамках действующего правового поля и существующих политических структур. Однако, отмечают в Координационном совете, "действующая власть категорически отказывалась и отказывается признать кризис и искать цивилизованные способы его разрешения".

"Для нас является важным, чтобы мнение значительной части белорусского общества слышали и учитывали в России. Позиция наших внешнеполитических партнеров и союзников, безусловно, имеет серьезное значение для белорусского народа, для будущего Белоруссии и будущего белорусско-российских отношений", - отмечают в Координационном совете.

При этом в КС напомнили, что не ставили и не ставят своей целью "захват власти", как это представляют некоторые СМИ. "Власть должна сменяться в стране на выборах, результаты которых ни у кого не будут вызывать сомнений", - отмечают в белорусской оппозиции.

"Действия белорусской власти за последний месяц, широко использующей арсенал насилия, провоцируют дальнейший рост протестов, радикализацию настроений в обществе, и с большой вероятностью могут привести страну к гуманитарной катастрофе. Мы убеждены, что Россия как важнейший партнер Белоруссии не может быть заинтересована в таком сценарии. Мы убеждены, что близкий нам российский народ хочет, чтобы Белоруссия была мирной, спокойной страной. Мы уверены, что стабильность в регионе важна не только для Белоруссии, но и для России", - говорится в обращении Координационного совета.

В КС также подчеркнули, что совет никогда не ставил и не ставит своей целью ухудшить отношения Белоруссии и России, а намерен поддерживать развитие отношений двух стран во всех сферах.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии уже более месяца продолжаются многотысячные акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, считает их сфальсифицированными.

За время протестов задержаны порядка 10 тыс. человек, есть погибшие. В частности, только накануне, 13 сентября, по официальным данным, были задержаны около 800 протестующих. Белорусские милиционеры действуют на акциях протеста жестко, с применением силы. С 9 августа поступала информация о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных в милиции, изоляторах временного содержания. Экспертам ООН по правам человека также известно о 450 задокументированных случаях жестокого обращения с людьми во время задержаний.

На Западе осуждают власти Белоруссии за применение насилия. "Европейский союз выражает сожаление по поводу все более открытого пренебрежения верховенством закона в Белоруссии, в частности, эскалации насилия и принудительного изгнания членов Координационного совета в нарушение внутреннего законодательства страны и ее международных обязательств", - говорилось в частности, в заявлении, выпущенном 11 сентября от имени Евросоюза Высоким представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем.

Белоруссия

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