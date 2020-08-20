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СК Белоруссии проверит сообщения об изнасилованиях девушек в СИЗО

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии проверяет информацию интернет-ресурсов об изнасилованиях женщин в местах временного содержания, сообщили в ведомстве в четверг.

"На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи", - говорится в сообщении СК в его Telegram-канале.

В комитете уточнили, что сведения о гражданах, пострадавших при массовых беспорядках и в результате задержания, оперативно передаются медицинскими работниками в территориальные следственные подразделения.

"В настоящее время зарегистрированных сообщений либо заявлений по указанным в СМИ обстоятельствам в следственных подразделениях не имеется. Кроме того, от граждан, опрошенных в связи с событиями 9-12 августа, подобной информации получено не было, ни в одном из предоставленных медицинскими учреждениями документов такая информация также не содержится", - заявили в комитете.

В СК пообещали, что в случае поступления заявлений граждан по данным фактам Следственным комитетом будет дана правовая оценка.

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