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Макрон призвал Путина не вмешиваться в события в Белоруссии

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию не вмешиваться в белорусский кризис. Как сообщает Bloomberg, он сказал это в ходе телефонных переговоров с президентом Владимиром Путиным 14 сентября.

По словам Макрона, решение белорусской проблемы должно быть найдено без вмешательства извне.

Путин подтвердил принципиальную позицию Москвы о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела Белоруссии и внешнего давления на легитимные власти этой страны, сообщила пресс-служба Кремля. Оба президента высказали заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в республике и в разрешении кризиса мирными средствами, путем конструктивного диалога.

Москва не раз заверяла, что не вмешивается в суверенные дела Белоруссии, и призывала другие страны этого не делать. Попытками такого вмешательства назывались заявления руководителей стран Балтии и Польши, а также введение персональных санкций против представителей белорусского руководства.

Евросоюз и Госдепартамент США подтверждали, что планируют ввести санкции против виновных в применении насилия в Белоруссии.

27 августа Путин заверил, что Москва готова выполнить все свои обязательства перед Минском в защите суверенитета и внешних границ Белоруссии. Он добавил, что по просьбе Лукашенко создал резерв из российских силовиков, который может прийти на помощь белорусским властям на случае обострения ситуации.

Официальные результаты президентских выборов, по которым Лукашенко снова победил, Путин признал. При этом действия белорусской милиции и ОМОНа в отношении протестующих он назвал "достаточно сдержанными, несмотря ни на что" и предложил сравнить их с аналогичными ситуациями во Франции и в США.

14 сентября Лукашенко прилетел в Сочи на переговоры с Путиным.

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Эммануэль Макрон Александр Лукашенко Владимир Путин Белоруссия Франция Польша Евросоюз США

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