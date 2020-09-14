Три члена стачкома "Беларуськалия" получили по 15 суток ареста

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Бывший председатель независимого профсоюза горняков Белоруссии Сергей Черкасов получил в понедельник 15 суток административного ареста за участие в несанкционированной акции.

"В отношении экс-председателя независимого профсоюза горняков Сергея Черкасова вынесли приговор в виде 15 суток ареста по "классической" статье - 23.34 КоАП", - говорится в сообщении стачкома "Беларуськалия" в его телеграм-канале.

Кроме того, к 15 суткам ареста приговорены представитель стачкома Роман Леончик и бывший член стачкома четвертого рудоуправления Павел Разумовский.

После объявления результатов выборов президента Белоруссии работники ряда предприятий, в том числе, "Беларуськалия", объявили о забастовках и других формах мирного протеста. 17 августа СМИ проинформировали об остановке всех шахт на "Беларуськалии". Позже стало известно, что предприятие находится в состоянии частичной забастовки. Затем руководство "Беларуськалия" сообщило, что с 20 августа предприятие работает с максимальной загрузкой мощностей.

12 сентября решением Минского областного суда забастовка, объявленная на предприятии, была признана незаконной. После этого стачком объявил о бессрочной стачке по политическим мотивам. Свое решение стачком обосновал международным пактом ООН "Об экономических, социальных и культурных правах", ратифицированном Белоруссией, и статьей 8 Трудового кодекса республики.

ОАО "Беларуськалий" на 100% принадлежит государству, его доля на мировом рынке хлоркалия в 2019 году составляла около 20%.