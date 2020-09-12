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Активисты из "Беларуськалия" объявили бессрочную стачку

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Стачечный комитет ОАО "Беларуськалий", забастовка которого накануне была признана судом незаконной, заявил о намерении продолжить протесты в форме бессрочной стачки - отказа от работы по политическим мотивам.

"В связи с решением Минского областного суда о признании забастовки, организованной стачкомом ОАО "Беларуськалий" с 17 августа 2020 года незаконной, мы, члены стачечного комитета, приносим свои извинения всем работникам предприятия за некорректное оформление забастовки", - говорится в его телеграм-канале.

В сообщении отмечается, что стачком продолжает свой протест, основываясь на международном пакте ООН "Об экономических, социальных и культурных правах", ратифицированном Белоруссией, и на статье 8 Трудового кодекса Белоруссии.

Как сообщалось, после объявления результатов выборов президента Белоруссии работники некоторых предприятий, в том числе и "Беларуськалия", объявили о забастовках и других формах мирного протеста. В частности, 17 августа СМИ сообщали об остановке всех шахт на "Беларуськалии". Позже стало известно, что предприятие находится в состоянии частичной забастовки.

Руководство "Беларуськалия" сообщало, что с 20 августа предприятие работает с максимальной загрузкой мощностей и в августе объем выпуска калийных удобрений превысит 1 млн тонн, что на 3% больше, чем в августе прошлого года.

31 августа стало известно, что сопредседателя стачечного комитета "Беларуськалия" Анатолия Бокуна арестовали на 15 суток за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Ранее ему назначили штраф за участие в несанкционированном мероприятии.

12 сентября решением Минского областного суда забастовка, объявленная на предприятии, была признана незаконной.

ОАО "Беларуськалий" на 100% принадлежит государству, его доля на мировом рынке хлоркалия в 2019 году составляла около 20%.

Забастовки на заводах в Белоруссии

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Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский завод колесных тягачей
Белоруссия Беларуськалий

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