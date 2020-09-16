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В Белоруссии в "протестном августе" промпроизводство увеличилось

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В августе промпроизводство в Белоруссии выросло на 1,8% к июлю, несмотря на сообщения о забастовках на предприятиях после президентских выборов. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета (Белстат).

За первые восемь месяцев года объем промпроизводства снизился в годовом измерении на 2,2%, до 72,8 млрд белорусских рублей.

В структуре основных видов экономической деятельности, объем производства в горнодобывающей промышленности за январь-август снизился на 1,8%, в обрабатывающей промышленности - на 2,2%, в сфере снабжения электроэнергией и газом снижение производства составило 3,5%.

В производстве изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности объем промпроизводства вырос на 15,4%, основных фармацевтических продуктов и препаратов - на 11,7%, продуктов питания, напитков и табачных изделий - на 4,5%, транспортных средств и оборудования - на 0,3%.

В 2019 году промпроизводство в стране составило 113,5 млрд белорусских рублей, увеличившись на 1% после роста на 5,7% в 2018 году.

Бастующие требовали прекратить насилие в отношении участников протестов, освободить политзаключенных, а также выражали недоверие к официальным результатам выборов и требовали отставки президента Александра Лукашенко. Лукашенко предложил компаниям увольнять бастующих без права восстановления.

Забастовки на заводах в Белоруссии

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Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский завод колесных тягачей
Белоруссия Белстат

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