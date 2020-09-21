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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Водородный грузовик Mercedes-Benz, фосфин в атмосфере Венеры и антибиотик, стимулирующий уничтожение ВИЧ клеток

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последнюю неделю.

- Астрономы смогли обнаружить в атмосфере Венеры следы фосфина, который ряд ученых считает биомаркером. Это вещество входит в список потенциальных соединений, указывающих на возможность присутствия жизни. Фосфин – газ, молекулы которого состоят из атомов фосфора и водорода. Его очень мало – несколько десятков молекул на миллиард, но эта находка заставляет ученых пересматривать программы исследования Солнечной системы.

- В продолжение предыдущей темы в этой статье подробнее рассказывается о том, что вообще такое биомаркеры? Откуда они берутся, как их ищут и главное – что они могут значить.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Антибиотик конканамицин А стимулирует уничтожение зараженных ВИЧ клеток. Молекулы антибиотика подавляют активность вирусного белка Nef, который помогает ВИЧ прятаться от иммунных клеток. Зараженные клетки после обработки антибиотиком уничтожались иммунными с такой же эффективностью, как и при заражении вирусом с делецией гена nef.

- Mercedes-Benz представила прототип водородного грузовика, серийная версия которого сможет проезжать после заправки тысячу километров. Он имеет конструкцию седельного тягача и рассчитан на перевозку до 25 тонн груза. Полноценные испытания с компаниями-клиентами планируется начать с 2023 года. А производство грузовика должно начаться во второй половине 2020-х годов.

- В куске янтаря возрастом 100 млн лет китайские палеонтологи нашли гигантские сперматозоиды, принадлежавшие рачкам-остракодам. Это древнейшая достоверная находка ископаемых сперматозоидов. По оценке авторов, каждый из сперматозоидов достигал в длину не менее 200 микрометров, то есть около трети от длины взрослой особи (для сравнения, длина среднего человеческого сперматозоида составляет 55 микрометров). Судя по всему, самка остракоды оказалась в янтарной ловушке вскоре после спаривания.

- В партнерском материале сайт N+1 рассказал, что необходимо для термоядерного синтеза и каким образом лазерные термоядерные реакторы могут быть полезны уже сейчас.

- НАСА опубликовало шесть мультиволновых изображений объектов глубокого космоса, созданных на основе наблюдений крупных космических обсерваторий. На примере фотографий в этом материале можно узнать, какие тайны глубокого космоса может открыть мультиволновая астрономия – и чем она отличается от классической оптической.

N+1 Дайджест

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