Генпрокуратура запросила у ФРГ объяснения лечащих врачей Навального

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Дополнительный запрос о правовой помощи, предполагающий возможность российским полицейским присутствовать на следственных действиях с оппозиционером Алексеем Навальным в ФРГ, направлен в Германию, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов сообщил, что Генпрокуратура 14 сентября передала в компетентные органы юстиции ФРГ дополнительный запрос о правовой помощи. Отмечается, что это сделано на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года и дополнительных протоколов к ней.

"В этой связи российский следственный орган в новом запросе высказал просьбу о предоставлении дополнительных объяснений лечащих врачей, информации и копий документов, касающихся лечения и обследования Навального", - отметил он.

Ранее Сибирское Управление на транспорте МВД РФ сообщало, что запросит Германию о возможности участвовать в следственных действиях с Навальным на территории ФРГ.

Иванов подчеркнул, что до сих пор ответа на направленный в рамках данной проверки 27 августа 2020 года запрос о правовой помощи не поступило.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации продолжает взаимодействовать с германскими партнерами и надеется на оперативное и полное исполнение запросов о правовой помощи", - заявил представитель надзорного ведомства.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

Правительство ФРГ выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ открыта к сотрудничеству с Германией по ситуации с Навальным, а в МИД РФ указали на то, что российской стороне не было передано никаких доказательств обвинений.

11 сентября журнал Spiegel со ссылкой на источники написал, что представители ОЗХО посетили берлинскую клинику Charite, где лечится Навальный, и получили образцы его крови и мочи для собственных анализов.

9 сентября Минобороны ФРГ сообщило о передаче в ОЗХО результатов обследования Навального и о том, что передавать их России напрямую нет необходимости.