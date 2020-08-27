Американские рыбаки встревожились из-за кораблей ВМФ РФ близ Аляски

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Члены экипажа нескольких американских рыболовецких судов сообщили береговой охране, что обеспокоены тем, что заметили недалеко от себя несколько кораблей ВМФ России, сообщает в четверг Associated Press.

"Нам сообщили, что несколько рыболовецких судов, находившихся в Беринговом море, заметили эти корабли. Члены экипажа были обеспокоены и потому - связались с нами", - заявил представитель береговой охраны Кип Уодлоу.

В дальнейшем сотрудники береговой охраны связались с военным командованием США на Аляске. Там пояснили, что рыбаки увидели российские военные корабли, участвовавшие в учениях, о которых американскую сторону заранее оповестили.

Уодлоу не уточнил, какое количество кораблей было замечено и что именно они отрабатывают в Беринговом море.

Ранее в четверг Тихоокеанский флот (ТОФ) сообщил, что российская многоцелевая атомная подлодка "Омск" и крейсер "Варяг" в ходе учения в Беринговом море провели пуски крылатых ракет.

В Беринговом море проходит морская граница между Россией и США.

"Варяг" произвёл пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса "Вулкан", а "Омск" атаковал цель из-под воды противокорабельной ракетой "Гранит". По данным объективного контроля обе ракеты успешно поразили мишени на дистанциях более 450 и более 320 километров соответственно", - говорится в сообщении ТОФ, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Ракетные стрельбы проведены в рамках учений ВМФ РФ "Океанский щит-2020" и тактических учений ТОФ. Маневры проходят под руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова, сообщил флот.

"Безопасность выполнения боевого упражнения обеспечивали 15 боевых кораблей и судов ТОФ, а также самолёты морской авиации флота", - отмечается в сообщении.