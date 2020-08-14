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Экс-адвокат Трампа заявил, что тот одержал победу на выборах "с помощью России"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн в четверг завил, что в своей новой книге показывает, как Трамп мошенничал на выборах 2016 года, якобы получая при этом помощь со стороны России.

"Трамп при попустительстве России обманывал на выборах. Это вы обнаружите на страницах. Делать все (...), что угодно для победы - это всегда его бизнес-модель и образ жизни", - пишет Коэн в предисловии к книге, которое было опубликовано в интернете в четверг.

"В некотором смысле я знал его лучше, чем его семья", - пишет Коэн, называя Трампа мошенником, хищником, расистом, хулиганом и лжецом.

Выступая перед Конгрессом в феврале 2019 года, он сообщил, что Трамп знал о печально известной встрече в офисе Trump Tower в Нью-Йорке между участниками его президентской кампании, включая Трампа-младшего, "с российским адвокатом, связанным с Кремлем, чтобы получить информацию, компрометирующую Хиллари Клинтон", которая была соперником Трампа на выборах.

Представитель Белого дома Брайан Моргенштерн прокомментировал заявления Коэна.

"Он охотно признается, что постоянно лжет, но ожидает, что люди поверят ему сейчас, чтобы он мог зарабатывать деньги на продаже книг. К сожалению, средства массовой информации используют этого несчастного и отчаявшегося человека, чтобы выступать с нападками на президента Трампа", - сказал Моргенштерн.

Трамп назвал Коэна "крысой" и лжецом.

Коэн отбывает трехлетний срок за уклонение от уплаты налогов, ложные заявления и нарушения в сфере финансирования предвыборной кампании. В частности, он платил за молчание женщинам, которые утверждали, что были в близких отношениях с Трампом перед президентскими выборами 2016 года.

Ранее американский минюст запретил публикацию мемуаров Коэна, затем запрет был снят. Книга, как ожидается, поступит в продажу в сентябре.

Майкл Коэн Дональд Трамп США Россия

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