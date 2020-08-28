Сотни тысяч американцев остались без электричества после урагана

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Более 750 тысяч домов и предприятий в штатах Луизиана, Техас и Арканзас остались без электричества в результате обрушившегося на США урагана "Лора", сообщает агентство Associated Press.

"Сегодня уже очевидно, что мы не понесли абсолютного, катастрофического ущерба, который, как мы полагали, был вероятен. Но, тем не менее, ущерб немалый", - заявил губернатор штата Луизиана Джон Бел Эдвардс, комментируя сложившуюся обстановку.

По данным агентства, вдоль побережья ураган разрушил целые жилые районы, расположенные в низинных районах. На улицах много поваленных деревьев, оборванные кабели и провода, мусор от разрушенной инфраструктуры.

На прибрежных территориях в Мексиканском заливе пока продолжают идти дожди - это остатки осадков, которые принес с собой ураган "Лора". Метеорологи не исключают в пятницу в этих штатах возникновения новых наводнений и торнадо, несмотря на то, что сам ураган теперь движется на восток. Синоптики также полагают, что когда "Лора" уйдет от побережья Атлантики, то этот ураган станет тропическим штормом.

"Лору" назвали одним из самых мощных ураганов, обрушившихся на США за последние годы, его максимальная категория достигала 4, это предпоследний уровень опасности. В 2005 году по Луизиане ударил ураган "Катрина", но его мощность достигла только 3-й категории.