Защита Колесниковой попросила прекратить ее уголовное преследование

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Адвокат арестованной члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой попросила следствие прекратить ее уголовное преследование за отсутствием состава преступления.

"Сегодня подано ходатайство о прекращении уголовного преследования Марии, так как защита считает, что в публичных выступлениях Марии не содержится призывов к захвату государственной власти или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии", - цитирует во вторник адвоката Людмилу Казак штаб оппозиционера Виктора Бабарико.

Защита полагает, что преследование Колесниковой является политически мотивированным. По мнению адвоката, высказывания Колесниковой находятся в свободном доступе в интернете, их анализ "позволяет утверждать об отсутствии призывов к совершению каких-либо противоправных действий". При этом в каждом из своих выступлений оппозиционер подчеркивает недопустимость насилия и иных противоправных действий.

"Все ее высказывания находятся в рамках гарантированного каждому права на свободу мнений, и никоим образом не нарушают права и свободы других лиц, не посягают на национальную безопасность страны, в связи с чем уголовное преследование за реализацию фундаментального права на свободное выражение своего мнения, применение к ней меры пресечения в виде заключения под стражу является ничем иным, как принуждением к отказу от своих убеждений, что запрещено Конституцией", - считает Казак.

Адвокат также подала жалобу на то, что в отношении Колесниковой до сих пор не проведена судебно-медицинская экспертиза в целях фиксации имеющихся у нее телесных повреждений.

Аналогичное ходатайство о прекращении уголовного преследования подано адвокатом другого фигуранта дела - члена президиума Координационного совета Максима Знака.

Ранее Колесникова и Знак были задержаны по подозрению в призывах к захвату власти. С санкции прокурора они заключены под стражу. Выдвинутые обвинения оппозиционеры считают абсурдными.

В Белоруссии уже более месяца продолжаются многотысячные акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, считает их сфальсифицированными. За время протестов задержаны порядка 10 тыс. человек, есть погибшие.