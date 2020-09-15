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Защита Колесниковой попросила прекратить ее уголовное преследование

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Адвокат арестованной члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой попросила следствие прекратить ее уголовное преследование за отсутствием состава преступления.

"Сегодня подано ходатайство о прекращении уголовного преследования Марии, так как защита считает, что в публичных выступлениях Марии не содержится призывов к захвату государственной власти или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии", - цитирует во вторник адвоката Людмилу Казак штаб оппозиционера Виктора Бабарико.

Защита полагает, что преследование Колесниковой является политически мотивированным. По мнению адвоката, высказывания Колесниковой находятся в свободном доступе в интернете, их анализ "позволяет утверждать об отсутствии призывов к совершению каких-либо противоправных действий". При этом в каждом из своих выступлений оппозиционер подчеркивает недопустимость насилия и иных противоправных действий.

"Все ее высказывания находятся в рамках гарантированного каждому права на свободу мнений, и никоим образом не нарушают права и свободы других лиц, не посягают на национальную безопасность страны, в связи с чем уголовное преследование за реализацию фундаментального права на свободное выражение своего мнения, применение к ней меры пресечения в виде заключения под стражу является ничем иным, как принуждением к отказу от своих убеждений, что запрещено Конституцией", - считает Казак.

Адвокат также подала жалобу на то, что в отношении Колесниковой до сих пор не проведена судебно-медицинская экспертиза в целях фиксации имеющихся у нее телесных повреждений.

Аналогичное ходатайство о прекращении уголовного преследования подано адвокатом другого фигуранта дела - члена президиума Координационного совета Максима Знака.

Ранее Колесникова и Знак были задержаны по подозрению в призывах к захвату власти. С санкции прокурора они заключены под стражу. Выдвинутые обвинения оппозиционеры считают абсурдными.

В Белоруссии уже более месяца продолжаются многотысячные акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, считает их сфальсифицированными. За время протестов задержаны порядка 10 тыс. человек, есть погибшие.

Мария Колесникова Людмила Казак Виктор Бабарико Максим Знак Белоруссия

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