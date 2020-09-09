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Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.

Защитник смогла встретиться с Колесниковой в СИЗО №1, где та сейчас находится. "С Марией все в порядке, никаких процессуальных действий пока не происходило", - казала Казак.

Ранее в среду отец Колесниковой Александр узнал от следователя, что она арестована.

Утром 7 сентября Колесникова перестала выходить на связь. Случайная свидетельница рассказала журналистам, что ее в центре Минска задержали люди в штатском.

Утром 8 сентября стало известно, что Колесникову задержали на границе с Украиной. По версии властей, она нарушила границу при попытке уехать из Белоруссии, по версии находившихся рядом с ней соратников Антона Родненкова и Ивана Кравцова, их втроем принудительно хотели выдворить на Украину, но Колесникова порвала свой паспорт, и ее пришлось задержать. Днем во вторник в штабе Бабарико заявили, что Колесникова находится в Мозырском погранотряде.

Из семи членов президиума Координационного совета оппозиции, созданного для организации трансфера власти по призыву штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской, шесть либо задержаны, либо вынужденно уехали из Белоруссии. На свободе осталась только нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, 9 сентября она сообщила, что к ней в квартиру стучат неизвестные, и позвала на помощь.

Задержания на акции в поддержку Колесниковой в Минске

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Белоруссия Мария Колесникова

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