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Адвокат Колесниковой заявила о наличии ушибов у ее подзащитной

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Адвокат члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак заявляет о наличии ушибов на теле ее подзащитной.

"На теле есть ушибы, побаливают руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали. Я намерена обращаться к следователю с заявлением о проведении судебно-медицинской экспертизы на предмет фиксации телесных повреждений", - сказала адвокат "Интерфаксу".

Отвечая на уточняющий вопрос агентства, защитница пояснила, что о побоях речь не идет, "ее к счастью никто не избивал".

По словам адвоката, в СИЗО у Колесниковой поднималось давление, беспокоило сердце, но ей была оказана помощь. "Несмотря на стресс, Мария чувствует себя хорошо", - сказала адвокат.

Ранее в среду Казак сообщила о поступавших в адрес Колесниковой угрозах "физической расправы". "Мария столкнулась с угрозами физической расправы, которые (угрозы), находясь в здании Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (МВД Белоруссии) воспринимать, кроме как реальными, не могла. По фактам угроз лишения жизни Мария также намерена подавать заявления", - сказала ее защитница.

Казак также рассказала "Интерфаксу", что Комитет государственной безопасности Белоруссии добивался добровольного отъезда Колесниковой из страны, после отказа ее насильно доставили на границу с Украиной.

"7 сентября после задержания возле Национального художественного музея Марию доставили в ГУБОПиК, где она провела почти полдня. Затем привезли в КГБ, где до позднего вечера от нее требовали согласиться добровольно покинуть Республику Беларусь. После того, как она отказалась, ее насильно вывезли на белорусско-украинскую границу", - сообщила адвокат.

Казак также рассказала, что допрос с участием ее подзащитной может состояться в четверг, 10 сентября. "Мы ожидаем, что завтра утром состоится допрос с участием Марии Колесниковой. Она находится в статусе подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса", - сообщила адвокат.

Кроме того, по ее словам, вечером в среду отец Марии Александр Колесников смог передать необходимые вещи своей дочери, находящейся в СИЗО.

Что произошло с Колесниковой

В понедельник, 7 сентября, член президиума Координационного совета Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь совета Иван Кравцов перестали выходить на связь. Во вторник госагентство БелТА сообщило, что Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной. В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили информацию о задержании Колесниковой, а также сообщили, что Родненкову и Кравцову удалось покинуть республику и оказаться на территории Украины.

Ранее в среду Следственный комитет Белоруссии сообщил, что оппозиционеры Колесникова и Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти. Там добавили, что по подозрению в совершении указанного преступления задержан адвокат Колесниковой Илья Салей.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовному делу", - отметили в ведомстве.

Людмила Казак Мария Колесникова Белоруссия

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