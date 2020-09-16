Находящаяся в СИЗО Колесникова почувствовала себя лучше

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Самочувствие члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой, у которой в СИЗО обострилась аллергия, улучшилось, оснований для ее перевода в медицинский блок СИЗО нет, сообщила журналистам в среду ее адвокат Людмила Казак.

"Сегодня даже несмотря на то, что лекарства ей не успели передать - те, которыми она пользуется, местные лекарства ей помогли, чувствует себя прекрасно. Настроение хорошее, бодрое, всех благодарит", - сказала адвокат.

По ее словам, вопрос о переводе Колесниковой в медсанчасть не стоит. "Мы это не обсуждали, пока нет необходимости и оснований. Поэтому я думаю, все будет хорошо", - сказала адвокат.

Руководство СИЗО в Жодино удовлетворило жалобы Колесниковой на дискомфортные условия содержания. "Все ее временные затруднения разрешили в тот же день, все хорошо с ней. Приезжал прокурор надзирающий, все решили, все поменяли, матрас, все", - отметила Казак.

Между тем, по словам адвоката, Колесникова не сожалеет о том, что после вынужденного выдворения из Белоруссии вернулась назад. "Народу Мария передает, что ни на секунду не пожалела о том, как поступила, (где) оказалась и почему здесь находится", - сказала адвокат.

Ранее сообщалось, что Колесникова после помещения в СИЗО пожаловалась на обострившуюся аллергию и некомфортные условия содержания.

18 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным. Сейчас практически все члены президиума совета либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии.

7 сентября была задержана член президиума Колесникова. Ее соратники утверждают, что власти хотели насильно вывезти ее на Украину, но на границе она порвала свой паспорт. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы.

9 сентября Следственный комитет Беларуси сообщил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти. Ее адвокат говорила, что оппозиционера расценивает произошедшее с ней как похищение.