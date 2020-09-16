Марии Колесниковой предъявили обвинение в причинении вреда Белоруссии

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Следствие предъявило официальное обвинение в причинении вреда национальной безопасности Белоруссии члену президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.

"Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по части 3 статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) УК РБ", - сообщили в следственном комитете республики.

Там отметили, что оппозиционерка остается под стражей.

Расследование продолжается.

В Белоруссии уже более месяца продолжаются многотысячные акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, считает их сфальсифицированными.

18 августа сторонники бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской создали Координационный совет. Его цель – транзит власти в стране путем проведения новых выборов. Власти страны считают этот орган неконституционным.

К настоящему времени практически все члены президиума совета либо задержаны, либо находятся за пределами республики.

7 сентября была задержана Колесникова. 9 сентября Следственный комитет Белоруссии сообщил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти.

Адвокат Людмила Казак заявляла, что ее подзащитная расценивает происходившее с ней в последние дни как похищение, а обвинение считает абсурдным и политически мотивированным.