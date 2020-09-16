Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:48Заразились
на 16.09В России 1 079 519+5 670В мире 29 571 333+380 745

Марии Колесниковой предъявили обвинение в причинении вреда Белоруссии

Марии Колесниковой предъявили обвинение в причинении вреда Белоруссии
Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Следствие предъявило официальное обвинение в причинении вреда национальной безопасности Белоруссии члену президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.

"Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по части 3 статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) УК РБ", - сообщили в следственном комитете республики.

Там отметили, что оппозиционерка остается под стражей.

Расследование продолжается.

В Белоруссии уже более месяца продолжаются многотысячные акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, считает их сфальсифицированными.

18 августа сторонники бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской создали Координационный совет. Его цель – транзит власти в стране путем проведения новых выборов. Власти страны считают этот орган неконституционным.

К настоящему времени практически все члены президиума совета либо задержаны, либо находятся за пределами республики.

7 сентября была задержана Колесникова. 9 сентября Следственный комитет Белоруссии сообщил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти.

Адвокат Людмила Казак заявляла, что ее подзащитная расценивает происходившее с ней в последние дни как похищение, а обвинение считает абсурдным и политически мотивированным.

Белоруссия Мария Колесникова

Новости по теме

Новости

Один из самых полных скелетов тираннозавра выставят на Christie's

Один из самых полных скелетов тираннозавра выставят на Christie’s

Шойгу анонсировал новые российско-белорусские учения в октябре

Шойгу анонсировал новые российско-белорусские учения в октябре

Запуск Белорусской АЭС состоится 7 ноября

Запуск Белорусской АЭС состоится 7 ноября

Киев закрыл участок границы с Белоруссией, у которого находятся хасиды

Киев закрыл участок границы с Белоруссией, у которого находятся хасиды

СВР узнала, что США направили $20 млн на подготовку протестов в Белоруссии

Берлин предложил США крупную сделку за отказ от санкций против "Северного потока 2"

Умер отец Билла Гейтса

Власти ЕС анонсировали закон о санкциях по типу "акта Магнитского"

Лукашенко счел мифом назревание революционной ситуации в Белоруссии

На Украине задумались о запрете на импорт картофеля из России

На Украине задумались о запрете на импорт картофеля из России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');