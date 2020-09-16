Контактная группа по Донбассу обсудила подготовку обмена пленными

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Участники заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в режиме видеоконференции в среду констатировали соблюдение режима прекращения огня в Донбассе, введенного с 27 июля этого года, несмотря на отдельные обстрелы.

"Украинская делегация призвала принять исчерпывающие меры с целью сохранения всеобъемлющего режима тишины, в частности путем надлежащего выполнения пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня", - сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук выразил благодарность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ее Специальной мониторинговой миссии на Украине за посреднические усилия, направленные на урегулирование международного вооруженного конфликта в Донбассе. "Мы никогда не ставили под сомнение мандат ОБСЕ и против передачи его кому-либо", - подчеркнул он.

Особое внимание было уделено выполнению договоренностей лидеров государств "Нормандского формата", достигнутых в Париже в декабре 2019 года, по обеспечению полного и безусловного доступа Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемым лицам.

В ТКГ было продолжено обсуждение подготовки к очередному этапу взаимного освобождения удерживаемых лиц по принципу "всех на всех". Украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что украинцы, которые незаконно удерживаются, должны быть освобождены немедленно и без всяких политических условий.