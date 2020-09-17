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В ЛНР отвергли обмен пленными до изменения Киевом закона о выборах

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Постановление Верховной рады Украины о местных выборах, согласно которому они не будут проводиться на неподконтрольный Киеву территории Донбасса, не позволяет достигнуть договоренности об обмене пленными, заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе минской Контактной группы Ольга Кобцева.

"Проведение обмена невозможно без приведения в соответствие Минским соглашениям постановления Верховной Рады о местных выборах ... Это является тем камнем преткновения, который не позволяет дальше двигаться в переговорном процессе", - заявила Кобцева журналистам.

По ее словам, постановление Киева о местных выборах идет вразрез с минскими соглашениями и является "глобальной проблемой" для переговорного процесса. Представитель ЛНР предложила Киеву привести в соответствие с минскими договоренностями принятый Радой документ или сделать публичное заявление о выходе из минских договоренностей.

"Минские договоренности - это единый комплекс мероприятий и вырвать из этого комплекса мероприятий, например, "обмен пленными" - это просто невозможно", - заявила Кобцева.

В свою очередь пресс-служба Офиса президента Украины по итогам заседания ТКГ констатировала соблюдение режима прекращения огня и потребовала немедленно и без всяких политических условий освободить всех удерживаемых украинцев.

15 июля депутаты Верховной рады поддержали постановление о проведении местных выборов на территории Украины. Согласно документу, местные выборы пройдут на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Украина Донбасс ЛНР

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