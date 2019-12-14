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"Нормандская четверка" договорилась о допуске Красного креста в Донбасс

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - На переговорах лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже достигнута договоренность о допуске представителей Международного комитета Красного Креста на территорию Донбасса, неподконтрольную Киеву, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина".

"Мы договорились, что Красный Крест будет допущен на не контролируемую (Украиной - ИФ) территорию. Никогда за пять лет Красный крест не мог попасть ни к местам, где удерживаются наши арестованные и военнопленные, а также не могли попасть к местам захоронений", - сказал Пристайко.

По его словам, на следующей неделе миссия Красного Креста "попробует в очередной раз туда попасть".

Ранее Пристайко сообщил, что Украина не отказывается от идеи размещения миротворческого контингента ООН на территории Донбасса, если будут исчерпаны возможности Минских договоренностей.

Донбасс Украина Вадим Пристайко

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