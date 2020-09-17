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В Белоруссии стартует набор добровольцев для испытания COVID-вакцины из РФ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Набор добровольцев для участия в клинических испытаниях российской вакцины от коронавируса в Белоруссии начнется на следующей неделе, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Дмитрий Пиневич. Его заявление цитирует в четверг агентство БелТА.

"Мы уже определились с программой клинических испытаний, учреждениями, которые будут этим заниматься. Сам порядок определит наш приказ, который будет подписан завтра (в пятницу, 18 сентября - ИФ)", - сказал Пиневич.

По его словам, "предоставленные российской стороной данные о двух фазах клинических испытаний и ходе проведения третьей устраивают белорусскую сторону". "Лично у меня сомнения в безопасности этой вакцины развеяны", - отметил он.

И.о главы белорусского Минздрава добавил, что местные эксперты изучили отзывы не только российских, но и международных исследователей, но по требованиям законодательства в Белоруссии также необходимо провести свои клинические испытания. Результаты будут обобщены в соответствии с международными требованиями, пообещал Пиневич.

Планируется, что в Белоруссии в исследование российской вакцины от коронавируса будет включено около 100 человек. "Желающие принять участие в вакцинации могут подавать заявки на сайтах организаций здравоохранения, которые выбраны в качестве исследовательских центров", - проинформировали в Минздраве в четверг.

В пресс-службе отмечали, что "Минздрав получил пакет документов для проведения клинического испытания вакцины против COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак". "При выполнении экспертных работ будет оценена возможность получения в ходе клинического испытания достоверных данных об эффективности и безопасности вакцины в соответствии с представленным протоколом исследования, а также этические вопросы проведения испытания, вопросы защиты прав и безопасности участников испытания", - рассказали в пресс-службе.

Там поясняли, что испытание вакцины в Белоруссии станет частью крупномасштабного исследования вакцины "Гам-КОВИД-Вак" в РФ.

В конце августа президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия одной из первых получит российскую вакцину от коронавируса, договоренность об этом достигнута с ее президентом Александром Лукашенко.

"Что касается Беларуси, мы с Александром Григорьевичем (Лукашенко) обсуждали и договорились, что Беларусь подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования нашей вакцины и потом будет одной из первых, которая получит этот препарат", - сказал Путин 26 августа на совещании с членами правительства РФ.

Позже Минздрав Белоруссии сообщил о достигнутой с Минздравом РФ договоренности о клинических испытаниях российской вакцины от COVID-19 на территории республики.

Хроника 09 января – 17 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Белоруссия Дмитрий Пиневич Коронавирус

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