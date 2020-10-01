В Белоруссии российскую COVID-вакцину получил первый доброволец

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российскую вакцину от коронавируса получил первый доброволец в Белоруссии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов "Интерфаксу" в четверг.

Ранее в Минздраве Белоруссии сообщили, что клинические испытания российской вакцины "Спутник V" начались 1 октября. "Сегодня в Беларуси начинается вакцинирование добровольцев в рамках проведения в стране двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования вакцины "Спутник V", созданной на платформе аденовирусных векторов человека", - заявили в ведомстве.

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