МАК опубликовал переговоры диспетчеров с пилотами самолета Качиньского

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Диспетчеры смоленского аэропорта перед крушением польского "борта номер 1" с президентом Лехом Качиньским предлагали экипажу уйти на второй круг и отправиться на запасной аэродром. Расшифровку переговоров пилотов с диспетчерами опубликовал Межгосударственный авиационный комитет.

16 сентября стало известно, что Генпрокуратура Польши обвинила российских диспетчеров в умышленном провоцировании авиакатастрофы и решила добиваться их заочного ареста.

В день крушения в районе аэродрома "Северный" была низкая видимость и диспетчеры согласовывали для самолета запасные аэродромы. Изначально среди запасных аэродромов рассматривался "Внуково", "потому что надо найти таможню и границу". Затем диспетчеры стали обсуждать Минск и Витебск.

Из расшифровки следует, что пилотам сообщили о метеоусловиях и о необходимости ухода на запасной аэродром.

"Передали, во-первых, чтобы он был, чтобы он был готов к уходу на запасной, вот, уточнить, сколько у него топлива...", - говорит руководитель полетов.

На что ему отвечает оперативный дежурный: "Я думаю, что главный центр уже разберется, я сказал, что в Смоленске погоды нет, а там уже разберутся".

Одновременно "земля" запрашивает у экипажа возможность ухода на запасной аэродром.

"1-0-1 после контрольного захода у вас топлива хватит на запасной?" - следует из переговоров.

На что экипаж дает утвердительный ответ.

При этом на "земле" обсуждают намерение экипажа снижаться до высоты принятия решения.

"...значит, делает контрольный заход, решение командира, делает контрольный заход до высоты принятия решения 100 метров, уход, готовность Минска, Витебска на запасной пусть запросят", - следует из переговоров.

Спустя десять минут пилоты подтвердили, что готовы уйти на второй круг при достижении высоты 100 метров.

Однако еще спустя 4 минуты экипаж докладывает о выходе шасси и закрылок, а диспетчер сообщает о том, что взлетно-посадочная полоса свободна.

Еще через две минуты руководитель полетов трижды запрашивает у экипажа уход на второй круг. Однако экипаж уже не отвечает.

Самолет Ту-154, на котором президент Качиньский с высокопоставленной делегацией летел в Катынь для участия в памятном мероприятии, разбился при посадке в Смоленске 10 апреля 2010 года. Погибли все - 88 пассажиров и восемь членов экипажа.

В 2018 году СКР пришел к выводу, что к крушению привела ошибка пилотов, а иные версии, в том числе о взрыве на борту, не подтвердились.

В Польше расследование продолжается, польская сторона добивается передачи обломков лайнера. Представителям Польши СК разрешал осматривать их в России.

Информированный источник "Интерфакса" сказал, что диспетчеров Польше не выдадут, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан.