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Что случилось этой ночью: пятница, 18 сентября

Закрытие белорусской границы с Западом, реакция Трампа на сделку по TikTok, сообщение от российской дипмиссии в США

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российские дипломаты намерены потребовать от США разъяснений, если сообщение телеканала NBC News о поддержке Соединенными Штатами подрывной деятельности Украины в Крыму является правдой. Телеканал сообщил, что Вашингтон поддерживает деятельность "украинских подразделений в Крыму".

- Трамп недоволен условиями сделки с Oracle по TikTok. Сделка, при которой TikTok останется под контролем китайской компании, не соответствует стандартам президента.

- Глава МИД Украины прокомментировал заявление Лаврова об отсутствии прогресса в исполнении минских соглашений. Дмитрий Кулеба напомнил, что минские соглашения, подписанные РФ в 2014 году, подтверждают ее статус как стороны конфликта.

- Лукашенко закрыл границу Белоруссии с Западом. Страна закрыла границу с Польшей и Литвой и усилила охрану за границей с Украиной.

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