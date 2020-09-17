Паломники-хасиды поблагодарили белорусской стороне за помощь

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Паломники-хасиды, которые "застряли" на белорусско-украинской границе из-за отказа Киева впустить их в страну, благодарны белорусской стороне за помощь, сообщил посол Израиля в Минске Алон Шогам.

"Помощь была огромная, и люди очень благодарны. Это они высказали вчера и губернатору, и всем органам. Белорусский Красный Крест тоже очень помогает. Дает фактически все, что у него есть", - сказал Шогам телеканалу СТВ.

В четверг глава дипмиссии посетил паломников и ознакомился с условиями, в которых они живут, пообщался с людьми.

Шогам выразил надежду, что ситуация разрешится и люди вернутся домой. "У них есть эта возможность, но они желают доехать в то место, куда, как они говорят, им Бог велел, - и это Умань", - заметил посол.

Он сообщил, что Израиль несколько раз обращался к украинской стороне по данному вопросу, но "пока результаты отрицательные, как вы видите".

Официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в свою очередь сообщил, что на данный момент не фиксируется "каких-то попыток провокаций со стороны групп иностранных граждан". "В то же время мы призываем их придерживаться законов Украины и не пытаться нарушить государственную границу. За это предусмотрена ответственность, и пограничники вместе с другими правоохранительными органами вынуждены будут действовать в соответствии с законодательством Украины", - заметил он.

Как сообщалось, рядом с пунктом пропуска "Новые Яриловичи" - "Новая Гута" ранее собрались сотни паломников-хасидов, желающих попасть в украинский город Умань на празднование Рош ха-Шана, иудейского Нового года.

Белорусские пограничники пропустили паломников, но на территорию Украины их не впустили в связи с ограничениями на въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства, введенных этой страной в целях борьбы с распространением коронавируса. Помочь застрявшим на белорусско-украинской границе хасидам распорядился и президент Беларуси Александр Лукашенко.

В республике находятся свыше 2,5 тыс. паломников-хасидов, в том числе 1,2 тыс. - на приграничных с Украиной территориях.