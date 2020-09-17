Тысяча хасидов продолжила ждать в Белоруссии разрешения въехать на Украину

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Порядка тысячи паломников-хасидов продолжают ожидать въезда из Белоруссии на Украину напротив закрытого пункта пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области, сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"Группы иностранцев, которые пытаются попасть на Украину, остаются исключительно на пункте пропуска "Новые Яриловичи" на Черниговщине... Фактически они все на территории Белоруссии, до линии государственной границы Украины. По имеющейся информации, их там находится немногим более тысячи человек", - сказал Демченко "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, количество иностранцев там не изменилось. "Предварительно есть информация, что небольшое количество добавилось к этой группе иностранцев. Но определенное количество их выехало в обратном направлении. Потому фактически остается то же количество, которое и было по состоянию на вчера", - отметил Демченко.

Он также добавил, что паломники продолжают надеяться, что смогут попасть на Украину. "Даже несмотря на те ежедневные частые разъяснения о том, что въезд иностранцам на территорию Украины на данный момент запрещен, мы видим, что это их никак не побуждает к тому, чтобы вернуться", - отметил собеседник агентства.

Демченко подчеркнул, что усиленные группы сотрудников Госпогранслужбы остаются на границе, чтобы не допустить нарушений законодательства о пересечении границы. Также там сосредоточены силы подразделений Национальной полиции и Нацгвардии.

Сейчас в Белоруссии находятся свыше 2,5 тыс. паломников-хасидов, в том числе 1,2 тыс. - на приграничных с Украиной территориях.

Паломники-хасиды пытаются попасть на Украину в город Умань, где находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана из Брацлава. Туда ежегодно на Рош ха-Шана (еврейский Новый год) съезжались десятки тысяч паломников. Их не пускают, так как Украина в связи с пандемией коронавируса ввела ограничения на въезд в страну иностранцев до 28 сентября