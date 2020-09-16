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Киев призвал Белоруссию не давать ложную надежду паломникам-хасидам

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Офисе президента Украины призвали власти Белоруссии прекратить создавать дополнительное напряжение на совместной границе и не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников-хасидов, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев.

В Офисе президента отмечают, что до 2 тысяч паломников-хасидов находятся на границе Белоруссии и Украины. Большинство из них приехали из Израиля, поверив слухам, что украинская граница с Белоруссией якобы открыта. В Офисе президента отметили, что белорусские власти "некоторыми своими непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревает эти слухи".

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Там напомнили белорусской стороне, что Украине пришлось закрыть границы для иностранцев из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19. "Также... остаются в силе строгие карантинные ограничения, что делает невозможным проведение массовых мероприятий, в частности религиозного характера. Так же, как весной мы вынуждены были ограничивать участие людей в праздновании Пасхи, сейчас объясняем, что и массовое празднование Рош ха-Шана (еврейский Новый год - ИФ) с участием тысяч паломников в городе Умань Черкасской области Украины, к сожалению, невозможно", - пояснили в ОПУ.

В Офисе украинского президента также отметили, что личная обида людей в де-факто действующей белорусской власти распространяется сегодня и на плоскость межгосударственных отношений.

"Украина, напомним, заняла нейтральную позицию относительно политического кризиса, который был спровоцирован сомнительно организованным голосованием на выборах президента республики Белоруссии 9 августа этого года. Мы поддерживаем общепризнанные на Европейском континенте демократические ценности и считаем, что каждое государство должно соблюдать обязательства полностью обеспечивать права и свободы человека, которые гарантированы международными конвенциями и соответствующим национальным законодательством, которое по крайней мере формально существует также и в Беларуси", - добавили в ОПУ.

Также в Офисе считают, что каждое государство во время пандемии должно проводить прозрачную и ответственную политику, направленную на остановку распространения COVID-19, и воздержаться от провоцирования негативных вариантов развития эпидемической ситуации в соседних странах.

Паломники-хасиды пытаются попасть на Украину в город Умань, где находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана из Брацлава. Туда ежегодно на Рош ха-Шана съезжались десятки тысяч паломников.

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