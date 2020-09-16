Киев закрыл участок границы с Белоруссией, у которого находятся хасиды

Паломники-хасиды на белорусско-украинской границе Фото: Reuters

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Белоруссией в Черниговской области "Новые Яриловичи", сообщает пресс-служба МВД республики ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авакова.

"За соответствующее решение проголосовали сегодня, 16 сентября, во время заседания правительства. Такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни", - говорится в обнародованном сообщении.

В МВД напомнили, что сейчас у "Новых Яриловичей" находятся паломники-хасиды, которые не прекращают попыток попасть на Украину. "Люди обеспечены продуктами питания и медикаментами", - добавили в министерстве.

В Офисе президента Украины (ОПУ) ранее напомнили белорусской стороне, что Киев был вынужден принять решение о закрытии государственной границы для иностранцев из-за существенного ухудшения ситуации с распространением COVID-19.

"Также на территории нашего государства остаются в силе строгие карантинные ограничения, что делает невозможным проведение массовых мероприятий, в частности религиозного характера. Так же как весной мы вынуждены были ограничивать участие людей в праздновании Пасхи, сейчас объясняем, что и массовое празднование Рош-ха-Шана с участием тысяч паломников в городе Умань Черкасской области Украины, к сожалению, невозможно", - пояснили в ОПУ.

Каждую осень паломники-хасиды едут в украинский город Умань, чтобы на могиле своего духовного лидера Раби Нахмана отпраздновать Рош ха-Шана (еврейский Новый год). В 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.