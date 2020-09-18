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Трамп указал на большую угрозу для выборов в лице Китая, чем России

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп раскритиковал директора ФБР Критофера Рэя за то, что тот не видит угрозы со стороны Китая в отношении предстоящих выборов в США, но говорит об активности со стороны России.

"Крис, вы не видите никакой активности со стороны Китая, хотя это гораздо большая угроза, чем Россия (...)", - написал Трамп в своем твиттере.

Он повторил свое заявление о том, что как Россия, так и Китай, а также другие государства "смогут вмешаться в наши выборы 2020 года" из-за голосования по почте.

Директор ФБР Кристофер Рэй в четверг на слушаниях в комитете по национальной безопасности конгресса США заявил, что в Вашингтоне наблюдают за активными действиями России по вмешательству в президентскую кампанию 2020 года.

"Я думаю, разведсообщество сходится во мнении, что Россия продолжает предпринимать попытки вмешательства в наши выборы, прежде всего через зловредное влияние из-за рубежа. На выборах 2016 года они нацеливались на избирательную инфраструктуру, сегодня этого нет, но мы видим очень активные попытки со стороны России по оказанию зловредного влияния из-за рубежа", - сказал он.

По словам Рэя, эти попытки, прежде всего, направлены на то, чтобы "опорочить (бывшего) вице-президента США Джо Байдена".

США Дональд Трамп РФ КНР

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