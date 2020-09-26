Байден пригрозил России последствиями за "вмешательство" в выборы

Кандидат в президенты США Джо Байден Фото: Reuters

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предупредил, что в случае его победы на президентских выборах Россию ждут последствия за то, что она якобы вмешивается в предвыборный процесс.

"Я обещаю вам, что будут последствия. Если я выиграю, это будет иметь последствия за вмешательство в наш суверенитет", - сказал он в эфире телеканала NBC, обращаясь к российскому руководству.

Ранее директор ФБР Кристофер Рей, выступая в комитете Палаты представителей американского Конгресса, заявил, что Россия якобы продолжает предпринимать попытки влияния на предвыборный процесс в США, однако признал, что каких-либо кибератак со стороны России на связанную с выборами инфраструктуру не зафиксировано.

В США стали активно обсуждать проблему безопасности выборов в 2016 году, когда Вашингтон обвинил Россию в попытках вмешательства в американские выборы. Российская сторона неоднократно заверяла, что не вмешивалась во внутренние дела США.