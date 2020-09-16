Тихановская назвала штампом пропаганды заявления об участии США в белорусских событиях

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала пропагандистским штампом заявления российских официальных лиц о попытках США организовать "цветную революцию" в республике.

"Причина протестов в Беларуси одна и всем известна: Лукашенко проиграл выборы, но не хочет уходить. Народ, который отказал бывшему президенту в доверии и поддержке, требует его ухода", - говорится в заявлении Тихановской в "Телеграме".

"Это внутренний политический кризис, в требованиях протестующих нет ничего, что касалось бы отношений с другими странами или изменения внешнеполитической ориентации Беларуси", - отметила Тихановская.

Ранее в среду директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США пытаются организовать "цветную революцию" и антиконституционный переворот в Белоруссии.

"Фактически речь идет о плохо завуалированной попытке организовать очередную "цветную революцию" и антиконституционный переворот, цели и задачи которых не имеет ничего общего с интересами белорусских граждан", - говорится в заявлении Нарышкина, поступившем в "Интерфакс".

По его словам, "в контактах с европейскими союзниками Вашингтон настаивает на необходимости усиления нажима на Минск для побуждения законного руководства Белоруссии к запуску диалога с так называемым Координационным советом по вопросам "передачи власти".

Нарышкин отметил, что, "по имеющейся в СВР информации, и в нынешних событиях в Белоруссии США играют ключевую роль". "Хотя в публичном пространстве Вашингтон пытается держаться "в тени", после начала массовых уличных выступлений американцы кратно нарастили финансирование белорусских антиправительственных сил. Его объемы исчисляются десятками миллионов долларов", - заявил директор СВР.

По его словам, "США взяли под плотную опеку бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую и других оппозиционных активистов, которых раскручивают в качестве "народных лидеров" и будущих руководителей "демократической Белоруссии".

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенных властями итогов выборов, считает их сфальсифицированными.

За время протестов задержаны порядка 10 тыс. человек, есть погибшие. Белорусские милиционеры действуют на акциях протеста жестко, с применением силы. С 9 августа поступала информация о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных в милиции, изоляторах временного содержания. В правоохранительных органах Белоруссии на рассмотрении находится более 2 тыс. обращений граждан по фактам насилия со стороны силовиков, сообщил 16 сентября первый замглавы МВД Белоруссии Геннадий Казакевич.

Реакция США

ЕС ранее подтвердил планы ввести санкции против виновных в насилии в Белоруссии. В Госдепе США также заявили, что готовят санкции против Белоруссии и консультируются по этому вопросу с ЕС.

9 сентября представитель Белого дома Кейли Макэнани заявила, что в США всерьез обеспокоены данными о продолжающихся нарушениях прав человека в Белоруссии. Она отметила, что поступают данные о "случаях похищения представителей оппозиции, насильственного выдворения оппозиционеров из страны".

Макэнани заявила, что "США работают со своими международными партнерами, чтобы привлечь к ответственности всех, кто совершает это насилие". "США призывают немедленно освободить людей, задержанных без законных оснований", - подчеркнула представитель Белого дома. Она также указала, что прошедшие в Белоруссии выборы не были "ни честными, ни справедливыми".

11 сентября первый замгоссекретаря США Стивен Биган сообщил, что американская администрация работает над составлением санкционного списка по Белоруссии и в скором времени будет готова его объявить.

По словам Бигана, речь пойдет о персональных санкциях, причем США и ЕС в связи с этим "обмениваются информацией о некоторых людях". Говоря о возможности перехода в дальнейшем на санкции против компаний или секторальные санкции, Биган пояснил: "Мы не хотим, чтобы граждане Белоруссии страдали от дополнительных ограничительных мер. Мы пойдем на них лишь если это будет совершенно необходимо".