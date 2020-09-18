Песков отказался комментировать присуждение Путину Шнобелевской премии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле оставили без комментариев решение научного журнала Annals of Improbable Research в 1991 году присудить Владимиру Путину Шнобелевскую премию в области медицинского образования.

"Я к сожалению, не знаком с каждой университетской премией, поэтому ничего не могу сказать", - заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин, а также президент США Дональд Трамп, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Великобритании Борис Джонсон, премьер Индии Нарендра Моди, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган были названы лауреатами этой премии, поскольку "использовали пандемию COVID-19, чтобы научить мир, что политики более непосредственно влияют на вопросы жизни и смерти, чем ученые и врачи".

Организаторы премии напомнили, что Лукашенко стал лауреатом во второй раз. В 2013 году он получил Шнобелевскую премию мира вместе с белорусской милицией за то, что запретил публичные аплодисменты и за задержание однорукого мужчины за то, что он аплодировал на улице.

Премию мира в 2020 году получили правительства Индии и Пакистана за то, что их агенты по ночам тайком звонили в дверь высокопоставленным дипломатам второй стороны и быстро убегали.

Шнобелевку в сфере акустики получила международная группа ученых, которая заставляла самку аллигатора реветь тонким голосом, наглотавшись гелиевой смеси.

В области экономики премией отмечена попытка количественной оценки соотношения между шкалами стран, отличающихся по показателю национального дохода и по показателю распространения поцелуев в губы.

Еще одну премию получили психологи из Канады и США за разработку методики по выявлению людей с нарциссическими наклонностями по бровям.

В области физики лауреатами стали Иван Максимов и Андрий Потоцкий за исследование изменения формы живого земляного червяка под воздействием высокочастотной вибрации.

В области менеджмента премию при судили пяти профессиональным киллерам из Гуанси, которые по цепочке передавали друг другу заказ на убийство, постепенно уменьшая предлагаемую оплату. В результате жертва так и не была убита.

Американец Ричард Веттер получил Шнобелевскую премию в области энтомологии за то, собранные доказательства того, что многие энтомологи боятся пауков, которые насекомыми не являются.

Премию в области медицины получили нидерландские и бельгийские ученые за открытие нового заболевания "мизофонии" - расстройства, которое люди испытывают, когда слышат, что кто-то жует.

Наконец, в области материаловедение премии удостоились британские и американские ученые, которые доказали, что ножи, сделанные из замороженных человеческих фекалий, не режут.

Шнобелевская премия (Ig Nobel Prize) была учреждена в 1991 году американским шуточным журналом Annals of Improbable Research и является своего рода противоположностью Нобелевской премии. Ее ежегодно вручаютв Гарварде за исследования или иные достижения, которые "сначала заставляют смеяться, а потом - думать".