В Гарварде объявили лауреатов Шнобелевской премии за 2018 год

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Гарварде объявили лауреатов Шнобелевской премии (The IgNobel Prize) за 2018 год - пародийной научной премии, ежегодно присуждаемой за научные исследования, которые, по задумке создателей, "сначала заставляют смеяться, а потом - задуматься".

Организаторы премии отметили работы, посвященные использованию магических кукол вуду против несправедливых начальников, американских горок для выведения камней из почек, почтовых марок - для фиксации эрекции, а слюны - как чистящего средства.

Вручение Шнобелевской премии проводится c 1991 года незадолго до объявления лауреатов Нобелевской премии. Несмотря на абсурдистский характер представления Шнобелевки, серьезные нобелиаты считают за честь стать ее участниками. В этом году награду вручали Вольфганг Кеттерле, Эрик Маскин, Майкл Розбаш, Оливер Харт.

Победители, как отмечает N+1, получили символ премии и в качестве денежной части 10 трлн зимбабвийских долларов.

Всего было 10 номинаций. В первой из них - медицинской - премию получили Марк Митчелл и Дэвид Уортингер из США за проверку гипотезы о положительном влиянии поездок на американских горках на выход камней из почек. Уортингер в одноминутной речи поблагодарил своего пациента, который за две поездки на американских горках сумел избавиться от двух камней.

Премия в области антропологии досталась Томасу Перссону и его коллегам за обнаружение того, что в зоопарке шимпанзе подражают людям так же часто и так же хорошо, как люди подражают поведению шимпанзе.

Премию в сфере биологии получили ученые под руководством Пауля Бехера. Они доказали в эксперименте, что феромоны единственной самки дрозофилы могут испортить бокал вина и профессиональные дегустаторы способны почувствовать эти феромоны даже в ничтожных концентрациях и, тем самым, определить вино, в котором побывала муха.

Химическую премию выиграла работа, посвященная выяснению вопроса: насколько хороша человеческая слюна в качестве чистящего средства. Паула Рому и ее коллеги исследовали слюну с помощью хроматографа и определили ключевой компонент, который обеспечивает эти качества, - альфа-амилазу.

Приз в номинации "медицинское образование" получил Акира Хориучи за работу, посвященную тем данным, которые он смог получить в процессе самоколоноскопии в сидячем положении. Лауреат вышел на сцену с колоноскопом и почти показал процедуру на себе.

Премию в номинации "литература" получили Теа Блейклер и ее коллеги - за доказательство того факта, что большинство людей, которые пользуются сложными технологиями или гаджетами, не читают инструкции к ним и в связи с этим не используют все их функции - просто потому что не знают о них. Блейклер вышла на сцену в белом сарафане, украшенном красной аббревиатурой RTFM (c английского - "Читайте проклятую инструкцию" - ИФ).

Лауреатом премии в номинации "питание" стал британец Джеймс Коул. Он вычислил, что калорийность питания в случае каннибализма значительно ниже диеты, основанной на использовании мяcа животного происхождения.

Шнобелевской Премией мира награждены Франсиско Алонсо с коллегами за точные количественные измерения частоты, причин и последствий перебранок и проклятий при вождении автомобиля.

Приз в номинации "репродуктивная медицина" достался Джону Барри, Брюсу Бланку и Мишелю Буало за использование почтовых марок для определения ночной эрекции. Лауреаты рассказали, что их способ оказался невероятно простым на фоне использовавшихся до того инструментальных методов, например, плетизмографии.

Премию по экономике жюри присудило группе под руководством Линди Хань Ю Лян. Лауреаты исследовали, насколько эффективно для сотрудников использовать магические куклы вуду против придирчивого и несправедливого начальника. Утверждается, что магия не работает, но успокоиться помогает.



В конце церемонии все лауреаты получили приз "триумфальное рукопожатие" Оливера Харта, а затем прозвучала традиционная прощальная речь из четырех слов "Good buy, good buy".