Путин заявил о готовности к любому развитию ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Угроза коронавируса еще не отступила, российское руководство готово к любому развитию событий, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.

Он пообещал четких и согласованных действий со стороны государства и поддержки граждан, социальной сферы и системы здравоохранения. Он выразил уверенность, что такие решения властей всегда найдут поддержку во всех фракциях Госдумы.

Путин также поблагодарил депутатов за напряженную и эффективную работу в условиях эпидемии.

"Важно, что законодательный процесс не был нарушен, напротив, действуя на опережение, в высшей степени оперативно парламент принял десятки неотложных законов, которых ждали люди", - сказал президент.