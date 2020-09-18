Ryanair сократила число рейсов из-за постоянной смены правил перелетов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Ирландский лоукостер Ryanair предупредил о возможном сокращении зимнего графика из-за слабого спроса, которому способствуют карантинные ограничения и постоянно меняющиеся правила.

То, что правительства все время меняют правила поездок, подрывает готовность людей бронировать билеты, считает перевозчик.

В октябре компания сократит количество рейсов на 20%.

Ryanair теперь ожидает, что будет летать примерно на 40% от мощности, которая была у нее в октябре прошлого года по сравнению с 50%, прогнозировавшимися в августе и изначальным целевым показателем в 70%.

"Если нынешние тенденции и неэффективное управление правительств ЕС в сфере восстановления авиаперевозок и нормальной экономической активности продолжатся, то аналогичные сокращения мощностей могут понадобиться и в зимний период", - говорится в сообщении.

Акции Ryanair на торгах в пятницу дешевеют на 5,1%. С начала этого года их стоимость упала на 18,2%.

В условиях продолжающейся пандемии правительства делят другие страны на категории с разным уровнем риска заразиться коронавирусом, запрещая сообщение с наиболее опасными странами или вводя различные требования для тех, кто из таких стран приезжает. Списки опасных и безопасных стран периодически пересматриваются с учетом обстановки.

Израиль первым в мире ввел повторный локдаун и карантин из-за коронавируса.