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В Израиле начали действовать ограничения из-за коронавируса

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Израиле по всей стране вновь начали действовать ограничительные меры из-за COVID-19, сообщает издание The Times of Israel.

Общенациональный локдаун начал действовать с 14:00 18 сентября и, как ожидается, продлится до 11 октября. На улицах страны размещены около 7 тыс. полицейских и военнослужащих, которые следят за соблюдением мер.

Штраф для физических лиц за нарушения ограничительных мер составляет $145, для юридических - $1450.

В рамках действия подобного режима не будут работать торговые центры, магазины промышленных товаров, туристические объекты, парикмахерские, салоны красоты, гостиницы, спортивные залы и бассейны.

Гражданам запретят удаляться от дома или места проживания более чем на 500 метров за исключением ряда случаев. Например, разрешается обратиться за медицинской помощью, отправиться за товарами первой необходимости, к человеку, который нуждается в срочной помощи, на похороны, для необходимого ухода за домашними животными, на работу.

Государственные и частные предприятия, которые не ведут прием населения, а также жизненно важные предприятия продолжат работу в соответствии с предписаниями Минфина страны.

Аптеки и продуктовые магазины не закрывают, также израильтянам на время карантина разрешено заниматься спортом в одиночку, например, бегать.

На открытом пространстве разрешено собираться группами не более 20 человек, а в закрытом - не более 10 человек. Это же касается и проведения молитв.

В Израиле в последний месяц резко обострилась ситуация с коронавирусом. В начале пандемии эта страна, по сравнению с другими странами мира, относительно слабо пострадала от COVID-19, власти быстро пресекли распространение вируса, введя ограничения. Однако после того, как их ослабили, вирус вновь начал распространяться, и в последние дни в Израиле фиксируют 4-5 тыс. случаев заражений в день.

Хроника 09 января – 18 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Израиль Коронавирус

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