Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:10Заразились
на 02.09В России 1 005 000+4 952В мире 25 749 642+264 875

Греция откроет границы для российских туристов 7 сентября

Греция откроет границы для российских туристов 7 сентября
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Греция откроет границы для российских туристов 7 сентября, посетить страну смогут до 500 россиян в неделю, сообщает газета Ethnos в среду.

"Российские туристы смогут попасть в Грецию с 7 сентября при наличии ПЦР-теста на коронавирус и брони отеля. Въезд возможен только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. На первом этапе Греция сможет принять максимум 500 россиян в неделю", - пишет издание.

Решение об открытии границ будет действовать две недели – до 21 сентября.

Как отмечает газета, таким образом греческое правительство хочет поддержать пострадавшую туристическую отрасль страны. Издание отмечает, что ранее для россиян уже открылась Турция, и ее посетили десятки тысяч граждан РФ. Кроме того, границы с Россией готовится открыть входящая в ЕС Австрия, а Польша уже сняла запрет на прямое авиасообщение.

В прошлом году Грецию посетило около миллиона российских туристов.

Греция

Новости по теме

Новости

Один из лидеров оппозиции Латушко выехал из Белоруссии в Польшу

Один из лидеров оппозиции Латушко выехал из Белоруссии в Польшу

Лавров заявил, что дестабилизация на акциях в Минске ведется с Украины

Министр обороны Белоруссии посетит Москву 4 сентября

Михаил Мишустин посетит Минск 3 сентября

Михаил Мишустин посетит Минск 3 сентября

Труппа Купаловского театра в Минске рассыпалась после ухода гендиректора

Больше половины россиян считают, что Лукашенко сохранит власть

Больше половины россиян считают, что Лукашенко сохранит власть

Россия – Япония: восемь лет поисков

Россия – Япония: восемь лет поисков
Пандемия коронавируса

На Украине отмечен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

На Украине отмечен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19
Экономический кризис

Экономика Австралии вошла в рецессию впервые за 30 лет

Умер один из лидеров "красных кхмеров", отбывавший пожизненный срок

Умер один из лидеров "красных кхмеров", отбывавший пожизненный срок
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');