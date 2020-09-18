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РФ получит препарат от коронавируса, почти полностью скупленный США

РФ получит препарат от коронавируса, почти полностью скупленный США
Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Россия сможет получить препарат от коронавируса ремдесивир, запас которого практически полностью был скуплен США, сообщает пресс-служба фармкомпании-производителя препарата.

"Компании Gilead Sciences и "Фармстандарт" подписали протокол о намерениях, в рамках которого заложена основа партнерских отношений по выводу на рынок, организации поставок, локализации и дистрибуции на территории России лекарственного препарата Веклури (ремдесивир) для лечения пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы компании Gilead, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

В настоящее время Gilead ожидает регистрации препарата в Минздраве России для лечения пациентов с COVID-19 на территории РФ, документы для этого уже поданы, отмечают в компании.

Ремдесивир получил разрешение на применение при чрезвычайном положении для лечения COVID-19 в США, зарегистрирован в Японии, Тайване, Сингапуре, ОАЭ, Индии, а также стал первым препаратом для лечения COVID-19, одобренным к применению в Европейском Союзе.

В июле сообщалось, что США скупили 500 тыс. доз ремдесивира - 90% всех запасов, и в течение трех месяцев ни одна другая страна на тот момент не могла организовать его закупки.

Веклури (ремдесивир) - противовирусный препарат, который проходит испытания в многочисленных международных клинических исследованиях. Препарат зарегистрирован и рекомендован к применению только в некоторых странах. В настоящее время проводится оценка безопасности и эффективности ремдесивира в лечении пациентов с COVID-19.

Как писали СМИ, ремдесивир был разработан в рамках тестирования для лечения гепатита С и респираторно-синцитиального вируса, а также проходил испытания для лечения лихорадки Эбола, однако не был признан эффективным средством.

Хроника 09 января – 18 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
США Gilead Sciences Фармстандарт Коронавирус

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