Что произошло за день: пятница, 18 сентября

Защитник Ефремова теряет адвокатский статус, ЦБ сохраняет ставку, под Ярославлем задерживают убийцу детей

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суточный COVID-прирост в Москве достиг максимума с 26 июня. В столице 805 новых заболевших, что оперштаб объясняет увеличением числа тестирований и тем, что выросло число активных пользователей транспорта и посетителей общественных мест. Московские власти обещают, что пропусков вновь вводить не будут. Между тем фаркомпании сообщают, что Россия сможет получить препарат от коронавируса ремдесивир, запас которого практически полностью был скуплен США.

- Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката. Защищавший Михаила Ефремова юрист сможет попытаться восстановить статус адвоката не ранее чем через год. Между тем новый адвокат актера подал жалобу на приговор и попросил суд об условном наказании.

- "Аэрофлот" вслед за S7 объявил распродажу билетов на рейсы до 31 мая. С 50-процентной скидкой можно купить, в том числе, билеты на рейсы туда-обратно из Москвы в Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Сочи, Владивосток и другие.

- ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. По словам Эльвиры Набиуллиной, Банк России в базовом прогнозе все еще видит пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

- Сотрудница ФБК рассказала о перевозке бутылки из Томской гостиницы. Мария Певчих дала интервью "Би-би-си" и сообщила, что собрала вещи в номере оппозиционера и увезла их за границу на самолете, которым перевозили в Берлин Навального. Правительство Германии заявило, что "учло" историю команды Навального о бутылке с "Новичком", а Вячеслав Володин предложил изучить роль спецслужб ФРГ в истории с Навальным.

- В Рыбинске задержан мужчина, убивший двух падчериц. СКР распространил видео, на котором Виталий Молчанов признал свою вину в убийстве детей.

- Синоптики предупредили о первых заморозках в столичном регионе. До -1 может похолодать в Московской области в ночь на 21 сентября. Пока же в столице менее чем за сутки выпало до 70% месячной нормы осадков.

- Эдгард Запашный стал жертвой мошенников в WhatsApp. Помимо него средств лишились еще несколько "медийных личностей". Злоумышленники написали Запашному в мессенджер с неизвестного номера, у которого на аватаре стояла фотография знакомого артиста. Мошенник от имени приятеля Запашного попросил денег в долг и получил 50 тысяч рублей.